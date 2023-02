Valor em bolsa do BCP engorda mil milhões em menos de dois meses

A capitalização bolsista do BCP atingiu 3,3 mil milhões de euros esta quinta-feira, em vésperas da divulgação dos seus resultados anuais, agendada para segunda-feira. O valor em bolsa do banco liderado por Miguel Maya aumentou mil milhões desde o início do ano.

Valor em bolsa do BCP engorda mil milhões em menos de dois meses









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Valor em bolsa do BCP engorda mil milhões em menos de dois meses O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar