BCP chega a acordo com sindicatos sobre revisão da tabela salarial

O BCP chegou a acordo com os sindicatos subscritores dos Acordos Coletivos de Trabalho sobre a revisão da tabela salarial, este ano. De acordo com fonte oficial do banco liderado por Miguel Maya, os trabalhadores irão receber no final deste mês o vencimento já com a atualização.



"O Millennium bcp alcançou o entendimento com todos os sindicatos subscritores dos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) do Grupo BCP referente à revisão da tabela salarial de 2020, a qual abrangerá todos os colaboradores do banco, bem como reformados e pensionistas", adianta fonte oficial da instituição financeira ao Negócios.

Leia Também Sindicatos dos bancários chegam a acordo com BCP para atualização salarial

Assim, continua, "no processamento dos salários e pensões a ocorrer dia 25 de setembro, todos os colaboradores do Grupo BCP irão receber o vencimento já de acordo com a nova tabela salarial, bem como a devida retroação a 1 de janeiro do presente ano".



Ou seja, a remuneração base será aumentada em 0,3%, o subsídio de almoço em 1,04% e o subsídio de apoio a natalidade em 50 euros, para 800 euros.



As negociações entre o banco liderado por Miguel Maya e os sindicatos arrancaram no final do ano passado. No entanto, acabaram por se atrasar devido aos constrangimentos provocados pela pandemia, tendo sido retomadas em julho deste ano.