BCP chega a acordo com sindicatos sobre aumentos salariais

O BCP chegou a acordo com o Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI) e com o Sindicato dos Bancários do Centro (SBC) sobre a revisão das tabelas salariais referentes a este ano e o pagamento de retroativos relativos a 2018.





O acordo foi anunciado esta quinta-feira, 12 de setembro, pelos dois sindicatos num comunicado enviado às redações. "Estes sindicatos prometeram aos sócios que não desistiriam da negociação até obterem aumentos superiores aos 0,6% fixados pelo BCP, do mesmo modo que pretendiam o pagamento de retroativos a janeiro de 2018 e não a janeiro deste ano, como propunha o banco", afirmam.O acordo definiu que, até ao nível 6, o aumento será de 1,5%, enquanto do nível 7 ao 20, este será de 1%. Já o subsídio de almoço passa a ser de 9,65 euros e o subsídio de nascimento de 750 euros."Embora reconhecendo que ainda há muito caminho a percorrer, os sindicatos consideraram de toda a justiça a urgência de aumentar os trabalhadores e, sobretudo, os cerca de 17.000 reformados, sem aumentos desde 2010", dizem os dois sindicatos bancários.

Quanto à revisão do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), ambos os sindicatos dizem estar a preparar uma "revisão global do ACT em vigor, tendo a administração do banco assumido o compromisso de se empenhar rapidamente no processo".



O SBSI e o SBC recusaram, em junho, a proposta de aumentos salariais apresentada pelo banco, que passava por uma atualização de 0,6%. Em comunicado, os sindicatos disseram ter reiterado a "necessidade de haver aumentos salariais para ativos e reformados" do BCP, sendo que o banco disse "não ser possível ir além de 0,6%".