BCP concedeu mais de 125 mil moratórias e 2,4 mil milhões em linhas covid-19

Leia Também Lucros do BCP recuam para 146,3 milhões até setembro



Os números são revelados no dia em que o banco apresentou lucros de 146,3 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. Um resultado que representa uma queda de 45,9% face ao mesmo período do ano passado.

O BCP já concedeu mais de 125 mil moratórias no crédito às famílias e empresas, em contexto de pandemia, num total de quase 9 mil milhões de euros. Além disso, disponibilizou mais de dois mil milhões de euros em linhas de crédito covid-19.De acordo com o comunicado enviado à CMVM, no dia em que revelou os resultados para os primeiros nove meses do ano, o banco liderado por Miguel Maya deu 101.114 moratórias às famílias, num total de 4,2 mil milhões de euros. Deste montante, 91% diz respeito ao crédito à habitação.Já junto das empresas, concedeu 23.909 moratórias num montante de 4,7 mil milhões de euros.Para as empresas, o banco refere ainda, esta quinta-feira, que disponibilizou 2,4 mil milhões de euros em linhas de crédito covid-19 às empresas, abrangendo 16.976 operações. De acordo com o BCP, isto corresponde a uma quota de 38% do montante aprovado.