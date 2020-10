BCP dispara mais de 5% após resultados. É o maior ganho em 4 meses

Leia Também BCP cria “almofada” para a crise mas mantém otimismo

Ainda assim, este valor representa uma queda de 45,9% face ao mesmo período do ano passado, refere o banco em



comunicado à CMVM

As ações do Banco Comercial Português (BCP) estão a valorizar 5,45% para os 7,35 cêntimos por ação na manhã desta sexta-feira, naquela que é a maior subida diária em bolsa dos cerca de últimos quatro meses. Esta valorização surge na ressaca da apresentação de resultados trimestrais.Até ao momento, foram negociadas mais de 18,6 milhões de ações da cotada portuguesa, que compara com a média diária dos últimos seis meses, em que se transacionaram cerca de 44,4 milhões de títulos."Os lucros foram acima das nossas expectativas, principalmente no segmento de 'forex & trading" (...). Contudo, também testemunhamos uma evolução positiva da qualidade da métrica dos ativos e dos rácios de capital", escrevem o CaixaBank BPI, numa nota diária.Os resultados superaram também as estimativas do Morgan Stanley, que frisou uma evolução "positiva do capital" no trimestre com um bom "balanço".Hoje, o JB Capital reforçou a recomendação de "comprar" atribuída ao banco português e manteve o preço-alvo também inalterado nos 16 cêntimos por ação. Existem ainda outras cinco recomendações de "comprar" e seis de "manter" por parte de outros bancos de investimento. O preço-alvo médio está nos 14 cêntimos por ação, o que confere ao banco um retorno potencial de 91,3%.A prestação do banco liderado por Miguel Maya está a superar os pares do setor, num dia em que o índice da banca europeia ganha 0,90%. O índice - do qual o BCP não faz parte - é liderado pelo Natwest Group, que ganha hoje 5,93%. Caso estivesse incluído neste lote, o BCP seria a sua maior valorização diária.Este ano, o banco português acumula uma perda de mais de 64%. Em termos técnicos, negoceia mais de 26% abaixo da média dos últimos 90 dias e 38% aquém da média de 200 dias.