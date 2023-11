BCP confirma dividendos

Leia Também FMI recomenda bancos em Portugal a criarem "almofada" para malparado

O BCP vai mesmo pagar dividendos relativos ao resultado de 2023.A decisão foi confirmada pelo presidente da instituição, que já vinha anunciando a intenção nas últimas apresentações de resultados, incluindo o lucro de 557 milhões de euros obtido nos primeiros nove meses do ano.Numa conferência organizada pela TSF e Dinheiro Vivo, Miguel Maya foi questionado sobre o aviso do Fundo Monetário Internacional sobre a necessidade de usar lucros para constituir almofadas de capital em vez de remunerar os acionistas, e repondeu que o BCP vai "seguramente distribuir dividendos com a prudência adequada aos desafios que estamos a viver".O CEO do BCP recusou a ideia de que existam lucros excessivos na instituição. "Nos últimos anos pagámos dividendos duas vezes", lembrou, acrescentando que "a primeira prioridade é preservar a solvabilidade do banco. Mas remunerar os acionistas também é importante. Temos de ter a capacidade de retribuir", concluiu.Em outubro, o presidente executivo da instituição garantiu, na apresentação dos resultados até setembro, que apesar de o país ter "muitas coisas pela frente até ao final do ano", o que obriga o banco a ser prudente, "em nenhuma circunstância podemos pedir aos acionistas o que pedimos no passado".No entanto, o CEO fez questão de sublinhar que "o banco está bem capitalizado" e que o tema será decidido em assembleia geral de acionistas.