BCP confirma que Sonangol pode desinvestir no banco

A Sonangol – Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, o segundo maior acionista do BCP, admitiu desinvestir no banco liderado por Miguel Maya (na foto) ou analisar a fusão desta entidade com outras instituições financeiras nacionais. As declarações foram feitas hoje pelo CEO da petrolífera, Sebastião Gaspar Martins, em entrevista à Reuters.

O BCP já reagiu, em comunicado à CMVM, esclarecendo ter confirmado esta quarta-feira junto da administração da Sonangol "que esta, embora mantenha a sua estratégia em relação ao banco, está atenta a eventuais movimentos de consolidação bancária na Zona Euro e em Portugal".

Por isso mesmo, enquanto investidora, a empresa angolana "analisará, sempre em estreita articulação com o banco e os demais acionistas estratégicos, eventuais oportunidades de criação de valor que possam fazer sentido para a Sonangol, para o banco e para os seus acionistas", remata o documento.





Sebastião Gaspar Martins disse à Reuters que a Sonangol está a monitorar o desempenho do Millennium bcp e que "se se apresentar uma boa oportunidade para desinvestimento, iremos avaliá-la e fazer as recomendações que se afigurarem as mais acertadas para o contexto e necessidades da Sonangol".



Por outro lado, referiu o presidente executivo da petrolífera, "a Sonangol está a acompanhar os movimentos eventuais de consolidação bancária em Portugal e, caso surja alguma oportunidade, o assunto será avaliado com os outros parceiros investidores no Millennium bcp".

Miguel Maya, recorde-se, afastou recentemente qualquer fusão, nomeadamente com o Montepio, e afirmou que a instituição financeira irá crescer de forma orgânica.



(notícia atualizada às 18:02)