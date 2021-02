BCP deve alcançar lucros de 180,3 milhões em 2020, estimam analistas

O BCP deve alcançar lucros de 180,3 milhões de euros em 2020. Esta é a previsão de 10 analistas consultados pela Bloomberg, antes de o banco apresentar as contas anuais esta quinta-feira, após o fecho do mercado.



Este resultado compara com os 302 milhões de euros que o banco liderado por Miguel Maya obteve em 2019, o melhor registado em 12 anos.



"Foi um ano adverso para o setor financeiro por múltiplas razões", afirmou, à data, Miguel Maya, CEO do BCP, durante a conferência de imprensa sobre os resultados anuais, referindo-se aos vários fatores, nomeadamente a política monetária e baixas taxas de juro, mas também o impacto da guerra comercial e do Brexit.



Nos primeiros nove meses do ano, o BCP obteve lucros 146,3 milhões de euros, o que representou uma queda de 45,9% face ao mesmo período do ano anterior. Um resultado penalizado pelo reforço de imparidades e provisões para fazer face a potenciais perdas relacionadas com a pandemia.



Numa nota de research enviada aos clientes, este mês, as projeções do CaixaBank/BPI apontam para um crescimento de 30% nas provisões para crédito, para 508 milhões de euros, em 2020. Isto num ano em que, referiram os analistas, os lucros devem ter rondado os 178 milhões de euros, enquanto a margem financeira terá descido 1% para 1.538 milhões de euros.



O CaixaBank/BPI também baixou a recomendação das ações do BCP, de "comprar" para "neutral", depois de a subida recente dos títulos ter limitado o potencial de valorização face ao preço-alvo de 14 cêntimos, que foi reiterado.

De acordo com dados da Bloomberg, entre os 11 analistas que seguem as ações do BCP, cinco recomendam comprar, cinco manter e um vender. O preço-alvo médio é de 14 cêntimos, 17% acima da atual cotação (11,91 cêntimos).