Lucros do BCP caem para 183 milhões de euros em 2020

O BCP fechou 2020 com lucros de 183 milhões de euros, num período marcado pelo impacto da pandemia. Os resultados do banco liderado por Miguel Maya representam uma queda de 39,4% em relação a 2019.De acordo com 10 analistas consultados pela Bloomberg, as estimativas apontavam para lucros deO resultado foi influenciado "pelo contexto de pandemia Covid-19 e por provisões para riscos legais associados a créditos em francos suíços concedidos na Polónia", refere o banco no comunicado enviado à CMVM , esta quinta-feira, 25 de fevereiro.Houve um "reforço expressivo das imparidades e provisões, totalizando 841,2 milhões de euros em 2020", refere o BCP.margem financeira cifrou-se em 1.533,2 milhões de euros, "situando-se ligeiramente (cerca de 1,0%) aquém dos 1.548,5 milhões de euros apurados no ano anterior", refere o banco, notando que esta evolução, resultou do "aumento registado na atividade em Portugal, pese embora o mesmo tenha sido totalmente absorvido pelo desempenho da atividade internacional, nomeadamente pelo contributo da operação em Moçambique"."mantiveram-se num patamar semelhante ao verificado no ano anterior, tanto na atividade em Portugal, como na atividade internacional, ascendendo, em termos consolidados, a 702,7 milhões de euros em 2020". Isto, diz o banco, "1.072,9 milhões de euros, "graças à evolução favorável registada quer na atividade em Portugal, suportada no controlo e na redução dos custos operacionais recorrentes, quer na atividade internacional, influenciada pela desvalorização cambial do zlóti e do metical face ao euro", nota a instituição financeira.CET1 e rácio de capital total fully implemented situaram-se nos 12,2% e nos 15,6%. Isto num período em que o banco conseguiu melhorar a qualidade dos ativos.