BCP disponível para fusão com o Montepio

O BCP estará disponível para uma fusão com o Banco Montepio caso seja necessário haver uma intervenção, noticia este sábado o jornal Expresso, que adianta que essa disponibilidade já foi comunicada ao Governo, numa reunião entre administração do banco e o ministro das Finanças.





De acordo com o semanário, João Leão já teve reuniões com vários banqueiros para discutir as moratórias do crédito, mas o tema do Montepio tem surgido sempre, numa altura em que têm saído notícias sobre a dispensa de centenas trabalhadores no âmbito de um plano de reestruturação.



O Expresso recorda que, sem o dizer explicitamente, a gestão do BCP já tinha aberto a porta a uma eventual operação de consolidação, em julho, na apresentação de resultados do banco, quando Miguel Maya alertou que, "em qualquer operação que vá ao mercado, é dever de uma gestão diligente olhar para ela. Agora, se está nos planos, se é prioridade, a resposta é claríssima: não".

O Montepio tem previsto avançar com um plano de reestruturação que incluirá a dispensa de 800 trabalhadores, por reformas antecipadas e rescisões por mútuo acordo, e o fecho de 80 balcões.