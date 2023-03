BCP encaixa 41 milhões com reabilitação do Campo Pequeno

Leia Também Fitch sobe rating do BCP e deixa banco a um nível de sair do lixo

O BCP vai encaixar mais de 40 milhões de euros com o Campo Pequeno, em Lisboa, mas ainda tem outros 45 milhões por recuperar, escreve esta terça-feira o Eco . Em causa está o processo de liquidação da sociedade que reabilitou o Campo Pequeno e cujo espaço está agora nas mãos do empresário Álvaro Covões e do fundo Horizon Equity Partners.Como o BCP é o maior credor da sociedade que reabilitou o Campo Pequeno – a Sociedade de Renovação Urbana do Campo Pequeno (SRUCP) – e que faliu em 2014, quer recuperar 86 milhões de euros, que correspondem a cerca de 90% do total dos créditos em incumprimento. O processo de liquidação têm arrastado até aos dias de hoje e há quase 30 credores.O Campo Pequeno foi, no final de 2019, vendido a Álvaro Covões e ao fundo Horizon por cerca de 37 milhões e, em 2021, na primeira proposta de reembolso parcial aos credores, foi proposta pela administradora da insolvência Paula Mattamouros Resendes a distribuição de 29,7 milhões ao BCP, o único credor a receber dinheiro por conta de um crédito garantido.Mas a nova proposta apresentada ao tribunal da Comarca de Lisboa reforça o montante a distribuir ao BCP. Ao todo, são cerca de 41,5 milhões de euros: quase 32,2 milhões por conta da venda do Campo Pequeno e outros 9,3 milhões de um saldo de mais de 11 milhões que resultou da venda dos bens mobiliários. Assim, o banco ficará ainda com 44,7 milhões de valor em dívida – cerca de metade do crédito por recuperar. Questionado sobre isso, o banco não quis comentar.