BCP escala 31% e vive melhor semana de sempre

As ações do BCP dispararam mais de 31% no espaço de 5 dias, impulsionadas pelas notícias animadoras em torno de uma vacina contra a covid. O banco foi um dos que mais subiu na Europa, num movimento que acompanhou a escalada dos vizinhos espanhóis.

BCP escala 31% e vive melhor semana de sempre









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.