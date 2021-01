BCP muda liderança do ActivoBank após renúncia de CEO

"Ricardo Campos saiu por sua iniciativa, com o propósito de iniciar um projeto empresarial próprio. Quem o substituirá será António Bandeira, que já é administrador do ActivoBank".

A liderança do ActivoBank vai mudar. A alteração acontece depois de Ricardo Campos, que assumiu o cargo de CEO em 2019, ter decidido sair no final do ano passado para assumir um projeto pessoal. O substituto já foi escolhido e é administrador do banco digital do BCP, avança o Eco , esta quarta-feira, 6 de janeiro.Ricardo Campos, que foi nomeado após a ida de Dulce Mota para o Banco Montepio, sai assim dois anos antes do fim do mandato. Para o seu lugar será indicado António Bandeira. Ao jornal, o BCP afrma que

O ActivoBank registou lucros de cerca de 8,6 milhões de euros em setembro de 2020, acima dos 8,3 milhões alcançados no mesmo período de 2019.