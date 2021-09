BCP pode pagar mais de 2% por dívida ESG

O BCP está prestes a fechar a emissão de dívida social e poderá conseguir uma taxa de juro na ordem dos 2%, segundo dados do cupão indicativo a que o Negócios teve acesso. Esta é a primeira operação do género do banco e a segunda de uma instituição financeira portuguesa no segmento ESG (ambiente, social e de governo corporativo).

O banco liderado por Miguel Maya começou na segunda-feira a sondar os investidores para avaliar o apetite para uma emissão de obrigações sociais seniores. Após o roadshow, a colocação de títulos com 6,5 anos (e opção de call antecipada nos 5,5 anos) está a ser fechada na manhã desta quarta-feira. O cupão indicativo fica entre 215 e 220 pontos base acima do taxa midswap do euro com o mesmo prazo, que está nos -0,11%. O juro provisório aponta assim para os 2,04% a 2,09%.

A emissão é de dívida social sénior (colocada junto de investidores institucionais) e, dependendo do nível de procura, a expectativa é que o valor seja superior a 500 milhões de euros.

Sendo dívida sénior preferencial, estes títulos serão elegíveis para os requisitos regulamentares de MREL. E o objetivo é financiar ou refinanciar ativos sociais, classificados com critérios ESG.

O BCP vai assim tornar-se o segundo banco português a emitir dívida ESG, depois de a Caixa Geral de Depósitos o ter também feito há duas semanas, tendo essa sido a estreia dos bancos nacionais na colocação de títulos sustentáveis. Na altura, o banco público emitiu 500 milhões de euros a seis anos, com uma taxa final de 0,4%.

Há seis bancos de investimento (Barclays, Credit Agricole, JPMorgan, Millennium BCP, Natixis e Unicredit) envolvidos na operação do BCP. Os novos títulos deverão ser classificados com um "rating" de Ba1, BB e BBBL pela Moody’s, Fitch e DBRS, respetivamente.