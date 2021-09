BCP paga juro de 1,84% por 500 milhões em social bonds. Procura foi 1,5 vezes superior

O BCP captou 500 milhões de euros na primeira emissão de dívida social do banco. A taxa de juro fixou-se em 1,84%, tendo caído face ao guidance inicial devido à forte procura. Esta é a primeira operação do género do banco liderado por Miguel Maya e a segunda de uma instituição financeira portuguesa no segmento ESG (ambiente, social e de governo corporativo).



O banco liderado por Miguel Maya começou na segunda-feira a sondar os investidores para avaliar o apetite para uma emissão de obrigações sociais seniores. Após o roadshow, a colocação de títulos com 6,5 anos (e opção de call antecipada nos 5,5 anos) ficou fechada esta quarta-feira.





A emissão foi fechada com um prémio de 200 pontos base sobre a taxa de mid swap do euro, que negoceia nos -0,164% pelo que a yield final destas obrigações ficou em 1,842%. O preço foi de 99,527 e a taxa de cupão de 1,75%.

A emissão é de dívida social sénior e foi colocada junto de investidores institucionais.

Estes títulos são, por isso, elegíveis para os requisitos regulamentares de MREL. E o objetivo é financiar ou refinanciar ativos sociais, classificados com critérios ESG.

O cupão indicativo foi caindo ao longo da manhã desde o guidance inicial entre 215 e 220 pontos base acima da taxa midswap do euro com o mesmo prazo, que está nos -0,12%. Esta revisão em baixa do juro estará relacionada com a forte procura, que superou os 725 milhões de euros (ou seja, 1,45 vezes acima da oferta).

O BCP torna-se assim o segundo banco português a emitir dívida ESG, depois de a Caixa Geral de Depósitos o ter também feito há duas semanas, tendo essa sido a estreia dos bancos nacionais na colocação de títulos sustentáveis. Na altura, o banco público emitiu 500 milhões de euros a seis anos, com uma taxa final de 0,4%.

Há seis bancos de investimento (Barclays, Credit Agricole, JPMorgan, Millennium BCP, Natixis e Unicredit) envolvidos na operação do BCP. Os novos títulos deverão ser classificados com um "rating" de Ba1, BB e BBBL pela Moody’s, Fitch e DBRS, respetivamente.