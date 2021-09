BCP aposta no "S" para estreia nas emissões de dívida sustentável

O BCP está a preparar-se para avançar com a primeira emissão sustentável. Segundo a agência Bloomberg, o banco está a sondar os investidores para perceber se há apetite para realizar em breve uma emissão de obrigações sociais, seguindo o exemplo da Caixa Geral de Depósitos, que fez a estreia dos bancos nacionais na colocação de títulos sustentáveis.





O banco liderado por Miguel Maya (na foto) mandatou seis bancos de investimento para agendarem uma série de reuniões com investidores na Europa, de modo a sondar o interesse numa nova emissão de dívida sénior.





A operação tem a particularidade de ter objetivos sociais, com o BCP a posicionar-se como o segundo banco português a emitir obrigações sustentáveis, depois da estreia da Caixa neste mercado este mês. De acordo com a Bloomberg, que cita uma fonte próxima do banco, a operação terá como objetivo financiar ou refinanciar ativos sociais, classificados com critérios ambientais, sociais e de governo societário (ESG, na sigla anglo-saxónica).





O "road show" arranca já esta segunda-feira, dia 27 de setembro. Barclays, Credit Agricole, JPMorgan, Millennium BCP, Natixis e Unicredit são os bancos responsáveis pela operação.





Os novos títulos deverão ser classificados com um "rating" de Ba1, BB e BBBL pela Moody's, Fitch e DBRS, respetivamente.