BCP recusa propostas dos sindicatos bancários

As negociações do Acordo Coletivo de Trabalho passam agora para fase da mediação com a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, depois de o BCP ter recusado as propostas dos sindicatos bancários.

O BCP recusou as propostas de revisão do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) apresentadas pelos sindicatos bancários. A negociação passa agora a ser mediada pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT).





Em causa estão as propostas do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), Sindicato dos Bancários do Norte (SBN) e do Sindicato Independente da Banca (SIB), de acordo com um comunicado enviado esta segunda-feira, 22 de julho.

"Nesta nova fase, a DGERT irá apresentar uma proposta aos sindicatos e ao Millennium BCP, que merecerá uma análise profunda das três organizações sindicais, com vista à defesa dos direitos dos trabalhadores e reformados desta instituição bancária", afirmam os três sindicatos, que "exigem uma revisão do ACT, com a atualização das retribuições e das pensões, com efeitos retroativos, pelo menos, a janeiro de 2018".