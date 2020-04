Apesar da pressão exercida pela pandemia, as ações do BCP estão a conseguir recuperar. No total desta semana, que será mais curta devido a um ferido na sexta-feira, sobem já mais de 14%, praticamente anulando as perdas registadas na semana passada.



Esta recuperação está a acontecer apesar de duas agências financeiras terem decidido reduzir o "outlook" do banco, de positivo para estável. Ainda assim, a S&P, uma das agências que deu este passo, acredita que o



vai continuar a dar lucros e a defender a sua base de clientes, apesar de perspetivar uma deterioração da qualidade dos ativos, com o crédito malparado a reverter a tendência de descida nos últimos anos. probabilidade de os bancos passarem novamente a ter resultados negativos já este ano é grande". Um desempenho que se registou depois de o banco liderado por Miguel Maya ter decidido cancelar o pagamento de dividendos, em linha com aquela que é a recomendação do Banco Central Europeu (BCE). O banco terá também de avaliar se vai pagar bónus aos seus administradores, algo que só aconteceu no ano passado, depois de estar mais de uma década sem o fazer.Apesar da pressão exercida pela pandemia, as ações do BCP estão a conseguir recuperar. No total desta semana, que será mais curta devido a um ferido na sexta-feira, sobem já mais de 14%, praticamente anulando as perdas registadas na semana passada.Esta recuperação está a acontecer apesar de duas agências financeiras terem decidido reduzir o "outlook" do banco, de positivo para estável. Ainda assim, a S&P, uma das agências que deu este passo, acredita que o BCP ainda Em declarações à rádio Observador, Faria de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), afirmou que a "

A pandemia que está a agitar os mercados tem levado o BCP a registar quedas acentuadas. O banco liderado por Miguel Maya caiu mais de 15% na semana passada, alcançando mínimos nunca antes registados. Uma queda de que conseguiu agora recuperar, anulando grande parte das perdas registadas.As ações do BCP estão a avançar 3,55% na sessão desta quinta-feira, em linha com o desempenho da banca europeia - o setor está a ganhar mais de 2%, de acordo com a Bloomberg. Os títulos do banco estão a negociar acima dos 10 cêntimos por ação, depois de terem caído abaixo deste patamar na semana passada.A crise que está a penalizar os mercados, e a que a banca não é imune, atirou mesmo as ações do BCP para um mínimo histórico de 8,9 cêntimos, com a instituição financeira a ceder mais de 15% no total da semana passada.