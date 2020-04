suspender o pagamento dos dividendos referentes ao exercício de 2019, o que irá representar uma poupança de cerca de 134 milhões de euros . Isto depois de só no ano passado ter voltado a distribuir dividendos, após um interregno de oito anos.Depois desta decisão de congelar o pagamento de dividendos aos acionistas, o banco terá agora de avaliar se vai pagar novamente bónus aos seus gestores executivos . Um passo que foi dado no ano passado, com base nas contas do ano anterior, e que já não acontecia há mais de uma década, depois de uma outra crise: a financeira.Hoje, duas casas de investimento reavaliaram a sua posição quanto às perspetivas do BCP no mercado. O JPMoragn manteve a recomendação em "Overweight" e o preço-alvo nos 15 cêntimos por ação, enquanto que o Alphavalue/Baader Europe cortou o preço-alvo do banco português de 10 para 9 cêntimos por ação.Atualmente, o BCP tem sete notas de "research" que recomendam "comprar" ações, quatro que aconselham "manter" e uma que diz aos acionistas para "vender" a sua posição.O preço-alvo médio é de todas as avaliações é de 22 cêntimos, o que lhe confere um potencial de subida de 120,7% face ao fecho da sessão de ontem.Desde o início do ano, o BCP desvalorizou 51,31%. Hoje contraria a tendência registada quer no índice PSI-20, que avança 0,49%, quer no setor da banca na Europa, que ganha 0,56%.