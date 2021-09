BCP vai cobrar comissão a empresas em função do crédito

O BCP vai introduzir alterações ao preçário dos clientes empresariais com Conta Negócios Empresas, mudanças que entram em cena já a partir de dia 5 de outubro, avança o Eco. O banco vai deixar de aplicar a comissão de manutenção da conta em função do saldo médio do depósito e do património financeiro do cliente empresarial, passando a ter como referência o crédito que é concedido.

De acordo com o banco liderado por Miguel Maya, esta situação afetará uma minoria dos clientes. Assim, a partir do início do próximo mês, estes clientes passarão a pagar uma comissão mensal de 7,5 euros por mês às empresas com crédito abaixo de 10 mil euros (90 euros por ano, aos quais acresce os 4% de imposto de selo). Já as empresas com crédito superior a 10 mil euros passarão a pagar uma comissão de cinco euros por mês (60 euros por ano mais imposto de selo).



Banca acaba com isenções na manutenção de conta Leia Também no site o preçário. Atualmente, o banco cobra esta mesma Conta Negócios Empresas em função do saldo médio e do património financeiro da empresa. O valor da comissão varia entre os 36 euros por ano e os 72 euros por ano.