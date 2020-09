BdP está a analisar "insuficiências" detetadas na auditoria da Deloitte

"A auditoria especial detetou também insuficiências nos atos de gestão praticados no período em análise, com especial incidência e gravidade no período de atividade do Banco Espírito Santo, S.A. Essas situações estão já a ser alvo de uma análise cuidada por parte do Banco de Portugal, incluindo no quadro do Mecanismo Único de Supervisão, ao qual foi remetido o relatório da auditoria especial", refere o comunicado do Banco de Portugal, que confirmou já ter recebido o relatório.

Leia Também Mais de 90% dos ativos do NB são legado do BES

"O Banco de Portugal recebeu o relatório da auditoria especial determinada pelo Governo, nos termos do disposto na Lei n.º 15/2019, de 12 de fevereiro, na sequência do pagamento realizado em maio de 2019 pelo Fundo de Resolução ao Novo Banco em cumprimento do Acordo de Capitalização Contingente", refere o regulador, notando que o documento "caracteriza as condicionantes sobre a atividade do Novo Banco, incluindo os compromissos assumidos perante a Comissão Europeia para a utilização de fundos públicos no quadro dos auxílios de Estado e as exigências de redução da exposição a ativos não produtivos conformes às orientações do Banco Central Europeu, e que se intensificaram a partir de 2017".De acordo com o Banco de Portugal, a "auditoria especial confirma a importância do mecanismo de capitalização contingente para a recuperação do balanço do Novo Banco e para a sua viabilidade. Sem aquele mecanismo, o Novo Banco não cumpriria as exigências de redução da exposição a ativos não produtivos, nem os rácios de capital regulatórios a que está sujeito".O Novo Banco já pediu perto de 2,9 mil milhões de euros do total de 3,89 mil milhões no âmbito do mecanismo de capital contingente. Questionado na quarta-feira se o banco irá esgotar o montante ainda disponível, António Ramalho, CEO do Novo Banco, não quis dar mais detalhes.