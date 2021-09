BdP quer ajudar a criar o euro digital mas está atento aos impactos

Leia Também BCE lança fase de investigação de 24 meses para lançamento do euro digital

Manutenção da estabilidade de preços, no exercício das funções de autoridade monetária;

Salvaguarda da estabilidade financeira, através do exercício das atribuições de regulação, supervisão microprudencial e de política macroprudencial, prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, ação sancionatória, resolução e supervisão de conduta;

Regulação e monitorização dos sistemas e meios de pagamento;

Análise económica e função estatística, incluindo as funções de estudos e produção e divulgação de estatísticas, que muito na capacidade de o banco estar próximo da comunidade.

Vem aí o euro digital. E o Banco de Portugal quer fazer parte deste projeto que vai ser lançado pelo Banco Central Europeu (BCE). O objetivo consta do plano estratégico para 2021-2025 divulgado esta quarta-feira pelo regulador liderado por Mário Centeno."Avaliar as implicações da emissão de uma moeda digital de banco central por parte do Eurosistema e participar no seu desenho e implementação", pode ler-se no plano estratégico do Banco de Portugal. Esta é uma das prioridades estratégicas num horizonte a cinco anos. Em julho, o banco central liderado por Christine Lagarde disse ir avançar com uma fase de investigação de 24 meses da moeda digital em que tentará definir o seu desenho.A presidente do BCE explicou que a decisão de avançar com a fase de investigação acontece nove meses após a publicação do relatório do BCE sobre o euro digital e a realização de algumas experiências com a ajuda de profissionais da área e cidadãos, os quais registaram "resultados encorajadores".Além de querer participar neste projeto, o regulador bancário português diz querer "contribuir para a reflexão sobre a estratégia, o enquadramento de longo prazo e a implementação da política monetária do Eurosistema" e ainda "desenvolver metodologias internas de análise de novos riscos com implicações para a estabilidade financeira e para a política monetária".Isto no contexto da robustez do sistema financeiro. "O banco promoverá o objetivo de estabelecer um sistema financeiro capaz de enfrentar o período pós-pandémico e de se robustecer para choques futuros, num contexto de estabilidade de preços", salienta.Já para garantir o bom funcionamento do mercado bancário, diz ir "monitorizar os impactos da pandemia nos agentes económicos, em particular na qualidade de crédito e na evolução dos ativos não produtivos" e ainda "promover adequado governo, conduta e controlo interno das instituições supervisionadas", mas também "reforçar a eficácia da supervisão das entidades que exercem atividades com ativos virtuais".O banco central quer ainda contribuir "para uma economia recuperada, resiliente e convergente no contexto europeu no médio e longo prazo", através, por exemplo, do "reforço do conhecimento em questões de política pública" e do investimento "na compilação e produção de dados para suporte de análises e estudos necessários ao aconselhamento sobre a atuação dos agentes económicos".Por fim, refere, o "Banco de Portugal reforçará o seu modelo de governo, com vista a robustecer as decisões e aumentar a eficiência da organização com a aposta na valorização dos seus colaboradores e na transformação tecnológica".

"Diálogo, proximidade, atuação eficaz e tempestiva são as ideias-chave para os próximos anos. As nossas orientações estratégicas sustentam-se nesses propósitos", afirma Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, no plano.



De acordo com o responsável, o regulador "deve contribuir para o reforço do capital social do país, para que ultrapassemos, em conjunto e com sucesso, os desafios que temos pela frente. Vamos construir uma relação mais próxima com os cidadãos; vamos continuar a aprofundar a partilha de informação e a coordenação entre as diferentes autoridades, utilizando a nossa independência; vamos promover o debate público sobre economia e sobre a Europa".