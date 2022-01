BCE lança teste de stress climático de 2022

Leia Também Banca prepara-se para testes de stress climáticos

O Banco Central Europeu (BCE) lança esta quinta-feira o teste de stress climático de 2022, cujos resultados agregados serão publicados em julho, foi anunciado.O BCE explicou que "o teste de stress será um exercício de aprendizagem para avaliar a preparação dos bancos para lidar com o risco climático".O exercício não terá um impacto direto no capital dos bancos.O BCE quer ver como os bancos estão preparados para lidar com os choques financeiros e económicos resultantes das alterações climáticas.O exercício será conduzido durante a primeira metade de 2022 e o BCE publicará posteriormente os resultados agregados.O teste tem como objetivo "identificar vulnerabilidades, boas práticas e desafios enfrentados" pelos bancos na gestão do risco climático, acrescenta o BCE.O exercício não se aprova ou chumba, nem tem implicações diretas nos níveis de capital dos bancos.