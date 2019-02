BFF Banking Group assina parceria com BBVA em Portugal

Com este acordo, os clientes do BBVA vão ter acesso aos serviços do grupo italiano que passam pela gestão e aquisição sem recurso – assumindo totalmente o risco do processo – de créditos sobre entidades da administração pública.

Miguel Baltazar

O BFF Banking Group assinou um acordo com o BBVA para que os clientes do banco em Portugal tenham acesso aos serviços do grupo que passam pela gestão e aquisição sem recurso – ou seja, assumindo totalmente o risco do processo – de créditos sobre entidades da administração pública.

"Este protocolo vai contribuir para prestar um maior apoio às empresas nas suas relações comerciais com a administração pública, concedendo-lhes liquidez e melhorando os seus índices financeiros através dos serviços de factoring", refere o grupo italiano num comunicado enviado às redações esta terça-feira, 26 de fevereiro.

Para o "branch manager" do BFF Banking Group em Portugal, Nuno Francisco, o "BFF Banking Group poderá facilitar ainda mais as relações comerciais entre as empresas e a administração pública" com esta parceria agora assinada com o BBVA.

O BFF Banking Group compra as carteiras de crédito a fornecedores, sobretudo farmacêuticas. Dinheiro que lhes é devido pelas administrações públicas, como hospitais ou ministérios. A partir desse momento, cabe ao banco realizar a cobrança da dívida. Em Portugal, já comprou 300 milhões de euros em dívida.



Aos clientes é cobrada uma "comissão única" no momento da assinatura do contrato, como explicou Nuno Francisco ao Negócios. E esta comissão varia "de acordo com o volume de crédito, com a tipologia da carteira e com o tipo de entidade". Em média, "esta situa-se entre 4% e 5% do total da carteira comprada e não supera os 8%".