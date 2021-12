BIM vende seguradora em Moçambique à Fidelidade. Contas do BCP beneficiam de 5,2 milhões

O Banco Internacional de Moçambique (BIM), que é detido na maioria do capital pelo português BCP, vai vender 70% do capital da Seguradora Internacional de Moçambique (SIM) à Fidelidade por 46,8 milhões de euros. A acordo de alienação está incluído numa parceria para o mercado segurador comunicada esta sexta-feira ao mercado pelo banco liderado por Miguel Maya, que irá ter um impacto positivo nas contas deste ano de 5,2 milhões."O Banco Comercial Português informa sobre a parceria para o mercado segurador em Moçambique e a alienação de participação na Seguradora Internacional Moçambique", anunciou esta sexta-feira, em comunicado enviado à Comissão do mercado de Valores Mobiliários (CMVM) O BIM, em que o BCP detém, indiretamente, uma participação de 66,69%, formalizou a entrada em vigor de um acordo de longo prazo com a Fidelidade "com vista a reforçar capacidades e a alargar a oferta de seguros no canal bancário (bancassurance)" em Moçambique.É no âmbito desta parceria, cuja possibilidade se encontrava prevista no memorando de entendimento celebrado entre o BCP e o Grupo Fosun em novembro de 2016, que o BIM e a Fidelidade formalizaram a alienação pelo BIM à Fidelidade de ações representativas de 70% do capital social e direitos de voto da SIM."O valor recebido pelo BIM pela venda de 70% da SIM é de 46,8 milhões de euros. Considerando este valor, a operação tem um impacto (positivo) nos resultados consolidados do BCP no exercício em curso, em base proforma a 30/11/2021 de aproximadamente 5,2 milhões de euros e um impacto positivo no rácio consolidado de CET1 e de capital total de 7 pontos base", sublinha.O BIM mantém aproximadamente 22% do respetivo capital social e, no âmbito do acordo de distribuição exclusiva de longo prazo, o banco promoverá a distribuição de seguros da SIM através do canal bancário. "O BIM e a Fidelidade acordaram ainda opções de compra e de venda com vista a que a Fidelidade possa vir a adquirir ações adicionais, podendo a participação do BIM, por efeito dessas opções, reduzir-se para 9,9% do capital da SIM", acrescenta o comunicado.Criada em 1992, em Moçambique, a SIM atua nos Ramos Vida e Não-Vida, através das marcas Ímpar, com a qual está presente nos canais tradicionais, e Millennium Seguros, que opera no canal bancário. Após a venda, o Conselho de Administração continuará a ser presidido por Manuel Alfredo Gamito e a vice-presidência assegurada por Rui Oliveira e por Carlos Leitão, a quem caberá também a presidência executiva.