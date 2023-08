BlackRock vira costas (novamente) à relação com o ESG

A lua-de-mel da Blackrock com as políticas ambientais, sociais e de governo corporativo (ESG, na sigla em inglês) parece estar tremida. A maior gestora de ativos do mundo com 9,4 biliões de dólares em ativos sob gestão, já tinha dito que vai deixar de usar o termo por considerar que se transformou numa arma política nos EUA e agora os gestores de topo rejeitaram um total de 91% das medidas ESG propostas pelos seus acionistas.

