BPI alarga moratória a todos os créditos e todos os clientes em situação regular

O BPI decidiu ir mais longe nas medidas de apoio às famílias e empresas e vai alargar a todos os créditos e a todos os clientes em situação regular a moratória que permite o adiamento do pagamento das prestações.





Num comunicado divulgado este domingo, o BPI informa que, a partir desta segunda-feira, 30 de março, os clientes com crédito à habitação, em situação regular, que não se encontrem abrangidos pela moratória pública, poderão solicitar um período de carência de capital de seis meses, sujeita a aprovação do banco.





"O BPI disponibiliza, sujeita a análise do Banco, uma moratória adicional de crédito à habitação, com carência de capital, pelo prazo de 6 meses, a pedido do Cliente, e sem qualquer alteração de condições, totalmente isenta de comissões e disponível de forma rápida e simples, em suporte digital, através do BPI Net. O processo de adesão ao BPI Net foi muito simplificado", detalha a instituição.





Abrangidos pela moratória pública - que prevê carência de capital e juros até 30 de setembro – estão as pessoas singulares com crédito para habitação própria permanente; tenham residência em Portugal e estejam em situação de isolamento profilático ou de doença ou prestem assistência a filhos ou netos; tenham sido colocados em redução do período normal de trabalho ou em suspensão do contrato de trabalho, em virtude de crise empresarial; situação de desemprego registado no Instituto do Emprego e Formação Profissional; trabalhadores elegíveis para o apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente; e trabalhadores de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido objeto de encerramento determinado durante o período de estado de emergência.





Além do crédito à habitação, os clientes também poderão pedir um período de carência de capital de seis meses no financiamento automóvel, desde que não se encontrem em incumprimento. Também neste caso, o pedido fica sujeito à aprovação da instituição.





Além destas medidas, o BPI anuncia que "aumentou as linhas de crédito pré-aprovadas" e decidiu "oferecer seis meses gratuitos nas novas adesões ao pacote de serviços básicos (Conta Valor, Conta Premier, Conta Commerce) que incluem todos os serviços necessários para fazer transações a partir de casa (Conta, Transações digitais e Cartões)".





No que respeita às empresas, o BPI vai disponibilizar uma moratória adicional de crédito, abrangendo o capital, até 12 meses, "totalmente isenta de comissões e disponível de forma rápida e simples", em suporte digital, a pedido do cliente e sujeita a aprovação do banco.





Além disso, o BPI "aumentará as linhas pré-aprovadas para pequenas e médias empresas, empresários em nome individual e particulares, para apoiar a tesouraria e a liquidez".

(Notícia atualizada às 16:22)