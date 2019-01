BPI e BEI criam simulador para facilitar financiamento de 50 milhões à eficiência energética

O BPI e o Banco Europeu de Investimento já se tinham unido para disponibilizar uma linha de 50 milhões de euros, destinada a apoiar projetos de eficiência energética. Agora, estas instituições querem acelerar o processo de candidatura ao lançar uma ferramenta online que avalia a elegibilidade dos projetos.

O recém-criado simulador balança o potencial de poupança de energia, os custos e as emissões de dióxido de carbono associadas a cada um dos projetos candidatos, facilitando a seleção.





A Linha BPI/BEI Eficiência Energética conta com uma garantia de 80% do banco europeu, de operação a operação, o que permite "disponibilizar condições especiais de spread e financiamentos a prazos mais longos (até 20 anos)", escreve o banco no comunicado enviado à imprensa. A instituição prevê que, desta forma, as empresas possam adequar a maturidade do financiamento ao payback dos respetivos investimentos.





Esta linha foi criada para financiar projetos de investimento em eficiência energética realizados pelo setor empresarial, sendo a única em Portugal que beneficia do Instrumento de Financiamento Privado para a Eficiência Energética (PF4EE) gerido pelo BEI e financiado pela Comissão Europeia.