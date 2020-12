BPI foi reconhecido como o “Banco do Ano 2020” pela revista The Banker

BPI foi, neste ano atípico, condecorado como o "Banco do Ano de 2020" por parte da revista britânica The Banker, do Grupo Financial Times.





Esta distinção espelha, de acordo com um comunicado do BPI, a "solidez financeira do banco, bem como a sua capacidade de resposta à pandemia".





O presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, salientou ainda que "esta distinção reconhece o sucesso da estratégia do BPI assente na qualidade do serviço, digitalização e compromisso social. O BPI tem uma situação de capital, liquidez, qualidade dos ativos e reputação que o distingue no mercado português, e que tem sido reconhecida por prestigiadas entidades internacionais independentes". Oliveira e Costa sublinhou ainda que o prémio constituiu um reconhecimento do "trabalho dos profissionais do BPI, que em todos os momentos da pandemia proporcionaram um serviço de qualidade a empresas e pessoas, sem interrupções, disponibilizando novos serviços e facilidades em tempo recorde".





É a primeira vez que o BPI recebe este prémio, concedido anualmente em Londres, e que distingue os principais bancos de mais de 150 países que superam "de forma relevante" os desafios que enfrenta o setor, incluindo a sua capacidade de liderar em matéria de dinamismo comercial e inovação nos respetivos mercados.