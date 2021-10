BPI paga 129,7 milhões de euros em dividendos ao CaixaBank

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.





março do ano passado, com a chegada da crise pandémica, o BCE recomendou que os bancos congelassem os dividendos de maneira a terem mais capital para responder aos eventuais impactos da covid-19. Já em dezembro, o banco central apelou a que não distribuíssem dividendos até setembro de 2021 ou os limitassem até 15% dos lucros e que não excedessem os 20 pontos base do rácio CET1.

resultado líquido recorrente alcançado na atividade em Portugal alcançou níveis pré-pandemia.

O BPI pagou 129,7 milhões de euros em dividendos aos espanhóis do CaixaBank. O anúncio foi feito esta sexta-feira, num comunicado enviado àEste pagamento já tinha sido aprovado pelo acionista a 27 de março 2020 e 15 de abril 2021, mas ficou suspenso devido ao travão imposto pelo Banco Central Europeu (BCE) num período marcado pelos efeitos da pandemia.EmNo entanto, o banco central veio dizer, no final de julho, que esta recomendação deixaria de ser aplicada depois de setembro.Nesse sentido, diz o banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa, "o levantamento da suspensão resulta de ter sido comunicadopelas autoridades de supervisão que deixaram de vigorar a partir de 30 de setembro as suas recomendações sobre a distribuição de dividendos emitidas durante a pandemia de covid-19".O BPI obteve lucros de 185 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, num período em que o