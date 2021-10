BdP, Caixa e Banco de Fomento rendem 500 milhões em dividendos ao Estado

O Estado vai receber perto de 500 milhões de euros em dividendos do Banco de Portugal, da Caixa Geral de Depósitos e do Banco Português de Fomento, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2022 que chegou esta segunda-feira ao Parlamento.





Segundo o documento, o ministro das Finanças, João Leão, conta receber 295 milhões do Banco de Portugal e 200 milhões do banco estatal liderado por Paulo Macedo. E ainda cerca de 2,6 milhões de euros do Banco Português de Fomento.





Em julho, o regulador anunciou que este limite iria acabar em outubro, passando para as mãos da banca a decisão de pagar, ou não, dividendos.



O banco estatal entregou, este ano, 83,6 milhões de euros ao Estado. Está ainda em cima da mesa a possibilidade de pagar outros 300 milhões de euros, depois de o Banco Central Europeu (BCE) não ter prolongado o travão aos dividendos além de setembro.

