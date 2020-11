BPI “preparado” para subida do malparado

Oito meses depois da chegada da pandemia a Portugal, o cenário no mercado do crédito continua a ser positivo para o BPI. O malparado continua a diminuir e, para já, não há qualquer “degradação” dos níveis de incumprimento. Mas o banco assume que a situação se vai agravar e, por isso mesmo, já pôs de lado 100 milhões de euros para cobrir perdas com o crédito. E está “preparado”

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...