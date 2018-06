Os accionistas do BPI foram convocados para uma reunião no próximo dia 29 de Junho para votarem três pontos, refere o comunicado enviado esta quarta-feira, 6 de Junho, para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O primeiro ponto a ser votado está relacionado com a saída de bolsa do BPI . Tal como já anunciado, o CaixaBank vai retirar a instituição financeira de bolsa, tendo já mais de 94% do capital, segundo o último comunicado enviado sobre o reforço de posição.Os accionistas vão assim validar, ou chumbar, a proposta de perda de qualidade de sociedade aberta. Merecendo a aprovação, o CaixaBank terá de comprar as acções aos accionistas que votarem contra a decisão. O valor será idêntico ao oferecido pelo CaixaBank no âmbito da oferta pública de aquisição: 1,45 euros.O segundo ponto que será votado prende-se com a redução do número de administradores de 20 para 18, e a renúncia dos administradores Vicente Tardio e Carla Bambulo, os dois administradores que estavam em representação da Allianz, empresa que vendeu os 8% que detinha no BPI ao CaixaBank por quase 178 milhões de euros.O terceiro ponto está relacionado com a distribuição de lucros por parte do BPI . Actualmente não está fixado qualquer limite máximo para a distribuição, mas o CaixaBank quer pôr fim a esta prática. O banco quer que a distribuição de dividendos passe a respeitar um intervalo: "tendencialmente situado entre 30% e 50% do lucro líquido", explica a convocatória da assembleia-geral de accionistas.