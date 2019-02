BPI à espera do BCE para decidir sobre dividendos 

O banco liderado por Pablo Forero aguarda pela notificação do Banco Central Europeu (BCE) para perceber quais serão os requisitos mínimos de capital para este ano. Só depois é que tomará uma decisão sobre os dividendos a distribuir.

"Aprovámos esta semana os resultados e ainda não temos uma decisão", referiu Pablo Forero, presidente do BPI, na conferência de imprensa sobre os resultados anuais do banco, referindo-se à distribuição dos resultados pelos acionistas.

Para o gestor, a "prioridade é dotar o banco dos rácios de capital" adequados, explicando estar "à espera da carta do BCE sobre o resultado do SREP". Portanto, da indicação do banco central liderado por Mario Draghi relativamente aos requisitos mínimos de capital que o ano terá de cumprir este ano.

"Quando tivermos essa informação, podemos começar a discutir" a questão dos dividendos, rematou Pablo Forero.

No ano passado, os lucros do BPI ascenderam aos 491 milhões de euros, 48 vezes os 10,2 milhões do ano anterior. Já a atividade em Portugal – que representa 80% do total - contribuiu com 396 milhões de euros, o que representa um aumento de 30% face ao período homólogo.