UE dá plano de reestruturação do Novo Banco como fechado

O plano de reestruturação iniciou-se em 2017, após a venda do banco à Lone Star.









Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Direção-Geral da Concorrência (DGComp) considera que o plano de reestruturação do Novo Banco está encerrado, o que coloca a instituição financeira fora das medidas restritivas definidas por Bruxelas em 2017, aquando do acordo de venda à Lone Star.



Segundo informação recolhida pelo Negócios junto de fontes conhecedoras do processo, Bruxelas vai divulgar esta segunda-feira um relatório preliminar ...