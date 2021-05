Caixa quer aumentar receitas com comissões de fundos e seguros

No primeiro trimestre de 2021, a Caixa obteve receitas de 125 milhões de euros com serviços e comissões, o que representa uma queda em relação aos 129 milhões registados no último trimestre do ano passado, mas um crescimento de perto de 2% face ao primeiro trimestre do ano passado.

