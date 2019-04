CaixaBank: Ação dos minoritários do BPI é ilegítima

O CaixaBank já contestou a ação colocada pelos pequenos acionistas do BPI para tentar travar a saída de bolsa do banco, que diz ser ilegítima e que foi entregue na justiça fora do prazo. Minoritários acusam banco catalão de má-fé.

O CaixaBank, liderado por Gonzalo Gortázar, passou a deter a totalidade do capital do BPI no final do ano passado.