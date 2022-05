CaixaBank quer BPI a crescer 9% ao ano até 2024

presidente executivo do CaixaBank, afirmou que "o BPI entrou num ciclo virtuoso que lhe permite crescer em termos de quota de mercado […] e investir mais na qualidade do serviço", sem necessidade de adquirir outros bancos ou realizar cortes na força de trabalho. Questionado sobre o interesse na compra do Novo Banco, Gonzalo Gortázar assegurou que o grupo está "focado em manter as coisas como estão" e que o plano estratégico "não contempla operações inorgânicas".



Sobre a participação que o BPI tem em Angola, considerou que o BFA é "um investimento que está a mostrar bons resultados financeiros" e que, apesar de não ser um investimento estratégico, prevê que a posição será mantida durante o período do plano estratégico, até 2024.



O grupo espera agora alcançar uma rentabilidade superior a 12% até 2024, o que significa quase duplicar os níveis atuais, produzindo cerca de nove mil milhões de euros de capital e colocando o rácio de crédito malparado abaixo dos 3% no final deste período.



Para si próprio o CaixaBank estabeleceu o objetivo de criar cerca de 9.000 milhões em capital durante os três anos, um montante que inclui os 1.800 milhões da recompra de ações a distribuir este ano; os dividendos, com um pagamento - a percentagem de lucro que é atribuída para este fim - de mais de 50%, e um capital CET1 - de qualidade máxima - de mais de 12%.



O novo plano estratégico do banco, o primeiro após a integração do Bankia, concentra-se na aplicação de uma política de remuneração acionista "atractiva" e na melhoria da rentabilidade (ROTE), apoiada por um aumento das receitas e uma redução dos custos devido às sinergias da fusão.

O espanhol CaixaBank definiu esta terça-feira para a sua filial portuguesa, o BPI, um objetivo de crescimento médio anual das receitas de aproximadamente 9%, com a rentabilidade (ROTE) e a eficiência a convergir com as do grupo, 12%. Cinco anos após a aquisição do banco português, o grupo espanhol afirma que o balanço dessa operação "é muito positivo devido à sua solidez e crescimento".Na conferência de imprensa de apresentação do novo Plano Estratégico, Gonzalo Gortázar,