Capitec fica com Mercantile com oferta de 200 milhões de euros

O Capitec foi o seleccionado para ficar com o banco sul-africano da Caixa Geral de Depósitos, tendo feito uma oferta de 200 milhões de euros, segundo uma informação obtida pelo Negócios.





A oferta na moeda sul-africana é de 3.200 milhões de rands, o que corresponde, ao câmbio actual, a 200 milhões de euros.Aquando da decisão da administração da CGD, e sua posterior comunicação ao Ministério das Finanças, o valor equivalia a 187 milhões de euros. Neste momento, o preço a pagar é superior, tendo em conta a valorização recente do rand sul-africano.

O Governo seleccionou o Abanca, em Espanha, e o Capitec, na África do Sul, para ficarem com as instituições financeiras que pertencem à Caixa Geral de Depósitos naqueles países, seguindo aquelas que eram as propostas da administração do banco público, indicou o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros esta quinta-feira, 22 de Novembro.