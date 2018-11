CGD assina parcerias comerciais com compradores em Espanha e África do Sul

A Caixa Geral de Depósitos vai assinar parcerias comerciais com o Abanca, em Espanha, e com o Capitec, na África do Sul, os dois compradores dos bancos que está a vender naqueles mercados.

"Serão celebrados acordos de cooperação comercial entre a CGD e o Capitec Bank Limited e entre a CGD e a Abanca Corporación Bancária, S.A., que permitirão continuar a dar apoio aos clientes da CGD que residem ou operam nesses mercados", assinala o banco liderado por Paulo Macedo, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.



A "continuidade do relacionamento e cooperação comercial com a CGD e os seus clientes" era um dos critérios para a escolha dos compradores das filiais do grupo português, a par do projecto estratégico proposto, do preço oferecido e das condicionantes.



O Governo seleccionou o Abanca, em Espanha, e o Capitec, na África do Sul, para ficarem com as instituições financeiras que pertencem à Caixa Geral de Depósitos, seguindo aquelas que eram as propostas da administração do banco público, conforme o Negócios tinha noticiado.