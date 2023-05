Centeno aponta fim das subidas das taxas para "junho ou julho"

Leia Também Juros altos agravam risco de incumprimento de famílias e empresas

O Governador do Banco de Portugal estima que o ciclo de subida das taxas de juro do Banco Central Europeu deve chegar ao fim nos próximos meses.Na apresentação do relatório de estabilidade financeira, Mário Centeno afirmou que "podemos estar a aproximar-nos do momento em que a política monetária em termos de fixação das taxas de juro está num ponto máximo do ciclo de subidas"."Se é em junho ou julho, depende de uma condição importantíssima, que é a inflação", continou, porque "precisamos de ter uma perspetiva sobre o valor da inflação".No entanto, avisa, "a política monetária vai manter-se numa posição de aperto durante algum tempo mas sem subida das taxas, que poderão começar a descer nalgum momento em 2024".