Centeno aponta "incorreções" à auditoria do Tribunal de Contas

"Estas incorreções derivam, penso eu, de uma incapacidade do Fundo de Resolução e do Banco de Portugal em esclarecer o Tribunal de Contas sobre como (...) são validados todos os valores", disse.

"A verdade é que o Fundo de Resolução teve oportunidade de se pôr à disposição - se forem ver o contraditório - do Tribunal de Contas para, juntamente com o departamento de supervisão prudencial do Banco de Portugal, fazer uma demonstração, juntando os dados aos manuais" e mostrando como "é que aquele exercício é feito", referiu Centeno.



Desta forma, o ex-ministro das Finanças diz "contestar de forma tranquila" algumas conclusões da auditoria, notando que "não é correto dizer que o número não foi validado e demonstrado". Mas "infelizmente o tribunal não seguiu esse convite, não respondeu. Estranhamento não se colocou à disposição para ter essa sessão" que permitiria à equipa de auditoria fazer depois esta validação "de forma autónoma".

A auditoria revela que "não foi apresentada a demonstração do cálculo do défice de capital do Novo Banco (valor a financiar) nem evidência sobre a sua verificação integral, que o Fundo de Resolução tem o dever de exigir nos termos do acordo de capitalização contingente".



Além disso, refere que "não tem sido devidamente cumprida a obrigação de o Novo Banco reportar a informação sobre a execução do acordo de capitalização contingente, por falta de formalização do acordo sobre forma e substância do suporte dessa informação e pelo atraso na preparação desse suporte pelo Novo Banco (face ao prazo contratual de trinta dias), alegando depender de contas auditadas".

Mário Centeno, atual governador do Banco de Portugal, aponta "incorreções" à auditoria realizada pelo Tribunal de Contas ao Novo Banco. O antigo ministro das Finanças refere, contudo, que isto se deveu à "incapacidade" do Fundo de Resolução e do Banco de Portugal de esclarecer o tribunal sobre como funciona o mecanismo de capitalização contingente, através do qual há injeções no banco."Há algumas incorreções" nas conclusões do Tribunal de Contas, disse Mário Centeno aos deputados, esta terça-feira, 18 de maio, na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco.