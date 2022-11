Centeno: "Mantemos o hábito de rescrever a história com os dados censurados"

Leia Também Costa contra Costa por causa de Isabel

É mais uma troca de acusações entre o governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, e o antecessor, Carlos Costa.No encontro "Banca do Futuro" organizado pelo Negócios, o líder do supervisor afirmou que o país mantém o "velho hábito de reescrever a história com os dados censurados". E acrescentou que "na verdade vos digo que parece que gostamos muito disso".As palavras do governador surgem depois do antecessor ter afirmando que as acusações ao primeiro ministro António Costa e ao atual governador e antigo ministro das Finanças serviram para defender o respeito pela instituição Banco de Portugal, o que já era uma resposta a Centeno, que pediu "respeito pelas instituições".Na terça-feira, Carlos Costa reafirmou as acusações ao chefe de governo, dizendo que António Costa tentou pressioná-lo no momento em que em 2015 tentou afastar Isabel dos Santos do Banco Big.Admitindo que "o quadro macroeconómico está cheio de incertezas", com a invasão da Ucrânia e a dependência energética da Europa, Centeno avisou que "um cenário prolongado de inflação trará incerteza perda de confiança dos agentes económicos e uma inevitável recessão", e por isso, "a inação não é uma opção".

Os bancos, no entanto, "têm futuro".



O sistema bancário português "está hoje muito diferente", assinalou, lembrando que "no final de 2015, 75% dos depósitos da banca portuguesa estavam em instituições com o futuro comprometido", e "não há sociedade que consiga sobreviver neste ambiente".



Desde então, o sistema "limpou os 17% de crédito malparado que a banca tinha e atraiu capital dos quatros cantos do mundo".



"Deixámos de pagar os prémios de juro que pagávamos e a dívida pública e privada caiu", destacou, afirmando que "entre famílias e empresas são menos 70 mil milhões de euros na última década".



Juros dos depósitos têm de subir



Centeno apelou a uma subida das taxas de juro praticadas nos depósitos bancários, que ainda não reagiram à subida das taxas diretoras do Banco Central Europeu.



"A banca não vive dissociada do pais e do mercado que é suposto servir", afirmou o governador. O sistema financeiro "ultrapassou obstáculos com a ajuda do país, tal como nos últimos dois anos o país ultrapassou desafios com a ajuda da banca".



Centeno realça que em 2022 "o contributo do Fundo de Resolução para as contas públicas ascende a um valor positivo pela primeira vez de cerca de 260 milhões de euros", e os desafios "são outros".



"O reflexo das subidas das taxas de juro deve fazer-se sentir nas que são pagas pelos depósitos para que a poupança passe a ter outro significado", afirmou, dizendo que "não podemos ficar indiferentes" à normalização da política monetária que "provocou um aumento das taxas de juro de uma magnitude considerável".