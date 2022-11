"Encontrei coisas desapontadoras", diz Centeno sobre livro de Carlos Costa

Encontrei coisas desapontadoras, mas não quero falar sobre isso agora", afirmou Mário Centeno na conferência da CNN Portugal quando questionado sobre o recém-publicado livro do seu antecessor no cargo, Carlos Costa. O líder do supervisor reconheceu não ter lido o livro todo, "mas apenas em torno da palavra Centeno".

Questionado sobre uma frase que disse há poucos dias sobre "o hábito de reescrever a história com dados censurados", o governador respondeu que "Toda a gente conhece a história. Houve variadíssimas comissões parlamentares de inquérito onde é suposto dizer a verdade, apenas a verdade e não mais do que a verdade", sem concretizar.No livro, Carlos Costa reconhece que o episódio da escolha do diretor do Departamento de Estudos Económicos, em que Mário Centeno foi preterido, acabou por marcar fatalmente a relação entre ambos."Não foi fácil nem agradável conduzir, durante mais de quatro anos, um diálogo institucional [com o ministro das Finanças] num enquadramento desta natureza", afirma Carlos Costa nos depoimentos recolhidos no livro "O Governador".No livro, Carlos Costa acusa o primeiro-ministro de pressões para não retirar Isabel dos Santos do BIC e que levou António Costa a anunciar que vai processar o ex-governador a quem acusou de ter escrito um livro com mentiras e deturpações a seu respeito e de ter montado uma operação política de ataque ao seu caráter, depois de este ter reafirmado que houve "tentativa de intromissão do poder político junto do Banco de Portugal".(Notícia atualizada às 17:55 com mais informação)