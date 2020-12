Centeno: Moratórias no crédito serão reavaliadas nos próximos meses

Leia Também Banca concedeu 46 mil milhões de euros em moratórias até setembro

Mário Centeno afirma que as moratórias atingem uma dimensão muito significativa na banca nacional, em comparação com os outros países europeus. Uma medida que, diz o governador do Banco de Portugal, será reavaliada ao longo dos próximos meses."A questão das moratórias atingem em Portugal uma dimensão muito significativa, muito maior do que a média da Zona Euro e da União Europeia", referiu Centeno aos deputados, na comissão de Orçamento e Finanças, esta terça-feira.Esta medida, que é "um instrumento importantíssimo de liquidez em momentos de crise muito aguda como foi aquela que atravessamos", deve "manter-se ativa mas ir evoluindo e adaptando-se à evolução da crise", afirmou.Nesse sentido, disse Mário Centeno, "devemos reavaliar a amplitude, a dimensão, o foco das moratórias ao longo dos próximos meses".Dados divulgados recentemente pelo regulador mostram que, até setembro, o setor bancário nacional tinha 46 mil milhões de euros de crédito em moratória.A audição do governador decorre no âmbito do plano de atividades da comissão de Orçamento e Finanças, bem como no âmbito de um requerimento apresentado pelo PAN relativo a pagamento de bónus aos gestores do conselho executivo do Novo Banco e de um requerimento do CDS relativo à auditoria ao banco.