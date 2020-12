Mário Centeno afasta conflito de interesses como governador do BdP

do plano de atividades da comissão de Orçamento e Finanças, bem como no âmbito de um requerimento apresentado pelo PAN relativo a pagamento de bónus aos gestores do Novo Banco e de um requerimento do CDS relativo à auditoria ao banco.

Leia Também Banco de Portugal espera revelar em breve relatório sobre BES

Na audição do ex-ministro das Finanças sobre a sua designação pelo Governo para governador do Banco de Portugal, realizada em julho, Centeno também negou

Mário Centeno afasta quaisquer conflitos de interesse na sua atuação como governador do Banco de Portugal. A garantia foi dada esta terça-feira no Parlamento."Não houve identificação de nenhum conflito de interesse em relação às minhas funções anteriores", refere o responsável aos deputados, numa audição realizada no âmbito"Conflitos de interesse entre o setor público e o setor público são difíceis de encontrar", disse Mário Centeno, reforçando que, na sua perspetiva, "a identificação de conflito de interesses na atuação [enquanto governador do Banco de Portugal] não existe".O tema do código de conduta do regulador e alegados conflitos de interesse foi referido por Alberto Fonseca, na audição que se realizou esta terça-feira, com o deputado do PSD a questionar Mário Centeno se já teve de pedir escusa de decisões do supervisor.a existência de conflitos.