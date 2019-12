sistema europeu de garantia de depósitos (EDIS). Contudo, Olaf Scholz só concordará com esse passo de maior integração europeia sob "certas condições" relacionadas, por exemplo, com a exposição dos bancos à dívida pública dos seus países."O erro que muitos cometeram até há pouco tempo foi olhar para o EDIS e para cada uma destas peças em isolamento", afirmou Centeno, antes da reunião do Eurogrupo que se realiza esta quarta-feira. E acrescentou: "O que está em cima da mesa é um leque amplo de iniciativas que terão de ser levadas a cabo de forma gradual, sem provocar qualquer sobressalto nos mercados financeiros. Não podemos criar uma crise na tentativa de prevenir uma crise futura".