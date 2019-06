Crédito malparado na UE continua a descer. "Progresso é bom", diz Centeno

The latest report on risk reduction by @EU_Commission, @ecb & @EU_SRB shows good progress. Banking sector is deleveraging, increasing t1capital ratios, building up loss-absorbing buffers & reducing bad loans.



This prepares ground for #Eurogroup decisions on Thursday pic.twitter.com/zznpSpW8UC — Mário Centeno (@mariofcenteno) 11 de junho de 2019

Este relatório será apresentado na próxima reunião do Eurogrupo que se realiza esta quinta-feira, 13 de junho, pelo ministro das Finanças português. No Twitter, Mário Centeno destacou os progressos na desalavancagem do setor bancário europeu, no reforço dos rácios de capital, no aumento das folgas para absorver perdas e ainda na redução dos empréstimos "maus". "Este relatório servirá de base para as decisões do Eurogrupo" amanhã, antecipou.Esta reunião precede a cimeira do euro de 21 de junho - a última cimeira do euro ocorreu em dezembro de 2018 - onde os líderes europeus reunidos no Conselho Europeu poderão dar luz verde a algumas das iniciativas que completam a União Bancária. Atualmente o que está em causa é o acordo político para a implementação do Sistema Europeu de Seguro de Depósitos (EDIS, na sigla inglesa) que protegerá os depósitos de todas as contas da Zona Euro até um certo montante.As medidas de redução do risco, nomeadamente as que têm como objetivo diminuir o nível de crédito malparado em alguns Estados-membros, têm sido implementadas nos últimos anos. Vários Estados-membros exigem que, antes de haver uma partilha do risco no setor bancário, esse risco tem de diminuir.Neste momento, há também um grupo de trabalho dentro do Eurogrupo que deverá apresentar um relatório sobre o EDIS a 13 de junho, segundo a agenda oficial da reunião dos ministros das Finanças . Este tipo de relatórios sobre o crédito malparado tem vindo a concluir que a redução do risco continua a ser feita. Há um ano , Mário Centeno argumentava que era necessário avançar para um sistema europeu de garantia de depósitos "de forma a evitar que uma corrida aos bancos se repita na Europa".O crédito é considerado malparado quando não há pagamento das prestações por 90 ou mais dias ou então quando ainda está a ser pago, mas é improvável que tal continue no futuro.