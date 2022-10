CEO do banco de investimento do Credit Suisse prepara-se para deixar cargo

O CEO do banco de investimento do Credit Suisse, Christian Meissner, prepara-se para abandonar o cargo nas próximas semanas, avança a Bloomberg, um dia depois de ter sido conhecido que o banco vai vender parte da operação na Suíça.



A decisão deverá ser oficialmente comunicada a 27 de outubro, dia em que será também revelado o plano de reestruturação da instituição. Meissner, que se tem focado sobretudo na reforma do banco de investimento, estará a considerar abrir a sua própria empresa de consultoria ou integrar uma outra instituição no próximo ano, revelaram fontes conhecedoras do tema à Bloomberg.





Meissner integrou o grupo suíço em outubro de 2020, tendo inicialmente sido contratado para co-liderar um grupo recém-criado que conecta clientes da unidade de gestão de património a serviços de bancos de investimento. Mas um ano depois, assumiu a liderança do banco de investimento do Credit Suisse, na sequência do colapso da Archegos Capital Management.



O banco liderado por Ulrich Körner encontra-se num processo de revisão estratégica, depois de uma série de escândalos terem levado as ações da instituição a mínimos históricos. A Bloomberga avança que já há fundos de investimento soberanos, como o Mubadala Investment Company de Abu Dhabi ou o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, a considerar a hipótese de colocar dinheiro no banco de investimento do Credit Suisse.