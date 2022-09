Credit Suisse quer fazer aumento de capital e admite sair dos EUA

O Credit Suisse está a procurar investidores para um aumento de capital, avança esta quinta-feira a Reuters citando duas fontes próximas do tema.A instituição financeira começou nas últimas semanas a contactar acionistas sobre esta opção e estão em discussão várias opções para a área de banca de investimento, sendo uma das hipóteses a saída do mercado dos Estados Unidos.À Reuters, um porta-voz do Credit Suisse indicou que "qualquer atualização no progresso da nossa estratégia será comunicada quando anunciarmos os resultados do terceiro trimestre. Seria prematuro comentar esse tema antes dessa data".O plano estratégico lançado pelo "chairman" Axel Lehmann prevê a redução da área de banca de investimento e um maior foco na gestão de fortunas.O banco suíço apresenta os resultados trimestrais a 27 de outubro.Também esta quinta-feira, o Financial Times avançou que o Credit Suisse prepara-se para dividir a sua operação do banco de investimento em três unidades, de forma a contornar as perdas dos últimos três anos.

O diário britânico refere que o banco liderado desde julho por Ulrich Körner pretende dividir o negócio de consultoria – que poderá ser autonomizado mais tarde –, isolar os ativos de risco num modelo de "banco mau" e uma terceira unidade com o resto do negócio.





O banco registou entre abril e junho, um prejuízo de 1,59 mil milhões de francos suíços (1,63 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual), o terceiro prejuízo trimestral consecutivo. Ao mesmo tempo, a instituição tem sofrido várias mudanças em termos de direção. No início de agosto, o então CEO, Thomas Gottsein abandonou o cargo.

No princípio de 2022, o então presidente, António Horta-Osório, também se demitiu, na sequência da descoberta de uma violação das regras de quarentena impostas pela pandemia de covid-19. A saída do executivo português foi sucedida pela demissão do vice-presidente, Severin Schwan, por pressões dos principais acionistas do banco.

O Credit Suisse está ainda a tentar recuperar dos problemas provocados pela exposição às empresas de capitais Archegos e Greensill, que colapsaram em 2021. Desde o início do ano, o banco já perdeu quase metade do valor em bolsa (-44,73%). Esta quinta-feira, os títulos do banco perdem 1,02% para 4,867 francos suíços (cerca de 5 euros).